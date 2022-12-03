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Yerel Burger King alev alev yandı! Milyonluk zarar
Yerel

Burger King alev alev yandı! Milyonluk zarar

Dünya çapında restoranları bulunan Burger King markasının, Adana şubesi meşaleli gösteri nedeniyle alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 13:16:00 -
Burger King alev alev yandı! Milyonluk zarar

Adana’da bir restoranda müşterilere yapılan meşaleli karşılama sırasında bir anda alev alan restoran yangının sıçradığı motosiklet dükkanında da milyonlarca liralık zarar oluşturdu.

Olay, Fuzuli Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen müşterileri çalışanlar meşale ile karşıladı. Bu sırada restorandaki yapay çiçekler birden alev aldı. Alevler hızla tüm restoranı kapladı ardından üst kattaki ve yan taraftaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın ekiplerin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Restoran küle dönerken yanında bulunan lüks motosiklet satışı yapan dükkanda da onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet satıcısı milyonlarca lira zararı olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili incele başlatıldı.

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