Burgazada'da korkunç olay
Burgazada açıklarında 74 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Burgazada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde erkek cesedi bulundu.
Kıyıya çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemeler ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden şahsın Namık Solak (74) olduğu belirlendi.
Solak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.