Burdur'da zihinsel engelli annenin pencereden sarkıttığı kız çocuğu koruma altına alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde zihinsel engelli annenin pencereden sarkıttığı kız çocuğu, devlet korumasına alındı.

İlçede Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan, yüzde 50 zihinsel ve ruhsal engelli raporu olduğu öğrenilen anne Göknur U, üç yaşındaki kızı Yasemin'i apartmanın dördüncü katının penceresinden sarkıttı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Annenin ikna edilememesi üzerine, polis ekipleri kapıyı kırarak eve girdi.

Kız çocuğu polis ekiplerince kurtarılırken anne Göknur U, gözaltına alındı.

Göknur U'nun çocuğunu aşağıya sarkıtması ve "Atayım mı, atayım da kurtulayım senden" diye bağırmasını çevredeki bir vatandaş, cep telefonuyla kaydetti.



Baba Hüseyin U'nun da yüzde 80 zihinsel ve ruhsal engelli olduğunun öğrenilmesi üzerine, küçük kızın Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından acil olarak koruma altına alındığı bildirildi.



