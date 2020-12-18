Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, "geçersiz" ibareli banknot rulolarına gizlenen uyuşturucuyu sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda denetim yapan ekipler, üzerindeki uyuşturucuyu yere attığı fark edilen H.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise üzerinde "geçersiz" ibaresi yazan rulo haldeki 1 ABD dolarında bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucuyu E.A'dan aldığınını iddia etmesi üzerine zanlının evine operasyon düzenlendi. Bu adreste yapılan aramalarda ise, 157 gram esrar, 3 gram kenevir tohumu, 3 mermi, 17 kuru sıkı tabanca fişeği, üzerinde "geçersiz" ibaresi yazan 85 adet 1 ABD doları, 15 adet 200 Türk lirası banknotu ile uyuşturucu içimi için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu rulo haldeki banknotlara gizleyerek sattığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A. ise serbest bırakıldı.











