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Aktüel Burdur'da tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele
Aktüel

Burdur'da tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele

İlk etapta çiftçilere ücretsiz olarak 100 kilogram zehirli buğday dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:20:20 -
Burdur'da tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde sayıları her geçen gün artan tarla farelerine karşı zehirli buğdayla mücadele başlatıldı.

Karamanlı Ziraat Odası Başkanı Hasan Güz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollerde özellikle yonca ve fiğ tarlalarında farelerin ciddi oranda arttığını belirlediklerini söyledi.

Farelerle mücadele için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday aldıklarını anlatan Güz, "Ziraat Odası olarak zehirli buğdayın ücretini karşıladık. İlk etapta çiftçilere 100 kilogram zehirli buğday dağıtıldı. Bütün çiftçilerimizi, arazilerinde uygulamaları için teşvik ettik. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın kontrolünde tarlalara buğday koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Güz, farelerle mücadelede başarı sağlanabilmesi için tüm tarla sahiplerinin uygulamayı yapması gerektiğini vurguladı.

Zehirli buğday uygulaması yapan tarla sahiplerinin telef olan fareleri toplayıp imha etmesi gerektiğine dikkati çeken Güz, aksi halde bu fareleri yiyen zararsız hayvanların zehirlenebileceğini kaydetti.

Çiftçi Ayla Öney de yonca tarlasının farelerce istila edildiğini, mücadele etmezlerse hasat alamayacaklarını dile getirdi.

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