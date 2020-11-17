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Aktüel Burdur'da silahla vurulan gencin ölmesiyle ilgili 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Aktüel

Burdur'da silahla vurulan gencin ölmesiyle ilgili 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:17:32 -
Burdur'da silahla vurulan gencin ölmesiyle ilgili 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde silahla vurulan gencin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A, O.A. ile M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 19 yaşındaki Adem Besler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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