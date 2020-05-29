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Aktüel

Burdur'da sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:24:34 -
Burdur'da sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, sahte parayla yakalanan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 69 sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken araçtaki H.S. ve E.G, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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