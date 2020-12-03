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Aktüel Burdur'da römork bağlı otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Burdur'da römork bağlı otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:36:57 -
Burdur'da römork bağlı otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü olan baba öldü, oğlu ise yaralandı.

Ümit Patır'ın (39) kullandığı arkasında odun yüklü römork bağlı 15 AAP 106 plakalı otomobil, Bucak-Kocaaliler yolunda uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Patır'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücünün oğlu Ramazan Patır (18) ise yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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