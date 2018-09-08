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Burdur'da polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı

Sürücüsünün, polisin uygulama noktasından kaçıp ters yöne girdiği hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, 2'si Suriyeli, 4 kişi yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:17
Burdur'da polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, Tefenni'den Burdur yönüne giden Ali G. (34), Polis Lojmanları önünde uygulama yapan trafik polislerini görünce, yönetimindeki 15 ND 677 plakalı hafif ticari araçla geri geri gitti. Ardından da dönüp, ters istikamette ilerlemeye başladı. Ali G. yönetimindeki araç, kendi şeridinde seyreden Yalçın Uyan (46) yönetimindeki 32 HR 100 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Yalçın Uyan, Ahmet Şık (32), Suriye uyruklu Khaled Alyanef (28) ve Navaz Nuef İzzettin (22) otomobilde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Khaled Alyanef'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan Ali G. ve yanındaki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:17
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