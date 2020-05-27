  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burdur’da kısıtlamaya uymayan 294 kişiye yaptırım uygulandı

Burdur’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayram tatili süresince dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye kişi başı 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:42:05 -
Burdur’da kısıtlamaya uymayan 294 kişiye yaptırım uygulandı

Burdur’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayram tatili süresince dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye kişi başı 3.150 TL idari para cezası uygulandı.


Kısıtlamanın bitmesine saatler kala sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak uyarılarına devam eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, kısıtlama sonrası da başta sosyal mesafe ve maske takılması olmak üzere kurallara uyulması çağrısında bulundu.


Zorunlu durumlar dışında dışarıya çıkılmaması çağrısını yenileyen Vali Şıldak, bu anlayış ve duyarlılığın devam ettirilmesini istedi.


Yaptığı paylaşımlarda dışarıda yoğunluk oluşturmayalım şeklinde çağrıda bulunan Vali Şıldak, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Burdur İl Genelinde araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda denetimlere ağırlık verileceğini belirterek, kuralların ihlali halinde 3.150 TL idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı