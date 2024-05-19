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Yaşam Burdur’da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı
Yaşam

Burdur’da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 02:16:00 -
Burdur’da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

Burdur’un Bucak ilçesinde kavşakta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı. Çocuklardan biri olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaza saat 20.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi, Onaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Sefa S.(13) idaresindeki 15 EE 853 plakalı motosiklet ile Yaşar D. (40) idaresindeki 15 ACG 125 plakalı kamyonet Mustafa Özkan Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa S. ve yolcu olarak bulunan Bayram S.(13) ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan ve kalp masajı yapılan yaralılar ambulans ile önce Bucak Devlet Hastanesi’ne buradan da biri Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğeri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü. Yaralı çocukların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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