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Yerel Burdur'da göçük: 1 ölü
Yerel

Burdur'da göçük: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-07-18 18:52:00 -
Burdur'da göçük: 1 ölü

Burdur’un Gölhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; su kuyusu kazı çalışması için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada kuyu içerisine taşları yerleştirmek için inen 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın’ın üzerine toprak göçtü. Olay yerindeki vatandaşların kendi imkanlarıyla göçüğü açmak için çabalarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekipler sevk edildi

İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla Özyalçın'ı toprak altından çıkardı. Yapılan kontrolde Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Özyalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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