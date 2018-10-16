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Burdur'da feci olay! Kamyonla duvar arasına sıkıştı

Bucak ilçesinde tamir etmek için gittiği  kamyonla duvar arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

16 Ekim 2018 Salı 20:10
Burdur'da feci olay! Kamyonla duvar arasına sıkıştı

Şirlek mevkisinde oto elektrikçisi olan Hüseyin  Dinler'in (47) tamir etmeye çalıştığı park halindeki 32 HS 679 plakalı park  halindeki kamyon aniden hareket etti.

Dinler, durdurmak için şoför mahalline ulaşmaya çalıştığı kamyon ile  duvar arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin müdahale ettiği ve Dinler, 112  Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinler, buradaki  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:10
  1. kaza

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