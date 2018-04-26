Burdur'da CHP ve MHP il başkanları istifa etti

CHP Burdurİl BaşkanıOsman Gök, 24 Haziran'da milletvekiliaday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Osman Gök, "Milletvekili olarak ilime en iyi hizmeti yapacağımı düşündüğüm için il başkanlığı görevimden istifa ederek aday adaylığı müracaatımı yaptım" dedi.



MHP İl Başkanı Hikmet Ökte de milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini söyledi.