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Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...

Burdur’da bir üniversitede görevli öğretim üyesi, kız öğrencisini taciz etti. Bu durum akıllara, kız öğrencisinin bacaklarından etkilendiğini söyleyen “dışkıcı” Celal Şengör’ün sapıklık itirafını getirdi.

06 Ekim 2019 Pazar 10:27
Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bir öğretim görevlisinin kız öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları üzerine MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada olayla ilgili disiplin soruşturması açıldığı, bahsi geçen öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası verilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Burdur MAKÜ'de görevli öğretim üyesinin, kız öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın kullanıcının Twitter'daki hesabından "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

"Suç duyurusunda bulunuldu"

İddialarla ilgili MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada çıkan üniversitemizde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Rektörlüğümüze gelen bir ihbar üzerine, 5 Mart 2019 tarihinde ivedi olarak disiplin soruşturması açılmış olup, bahse konu iddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soruşturma hassasiyetle tamamlanmıştır. Akabinde, disiplin soruşturması sonucunda hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."

Celal Şengör sapıklığını itiraf etmişti

Celal Şengör, bir kütüphanede yaşadığı sapkınlığı, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" sözleriyle anlatmıştı.

Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den sapıklık itirafı

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:27
  1. Burdur
  2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  3. MAKÜ
  4. Celal Şengör
  5. taciz

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