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Aktüel Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:29:39 -
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Kemer ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeni Camii Mahallesi'nde, 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı vakaların tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan mahallede, polis ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü şekilde yürütülmesine karar verildi.

Öte yandan, Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan pozitif vakaların, gerekli kontrollerinin ardından evde gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Vakalarla teması tespit edilen diğer mahallelerdeki vatandaşların da 14 gün tam ev karantinasına alındığı ve yeni belirlenecek temaslılara aynı uygulamanın yapılacağı belirtildi.






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