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Aktüel

Burdur’da bir belde karantina altına alındı

Burdur’un Buçak ilçesi Kocaeliler beldesinde 1 kişide Covid 19 vakası tespit edilmesi sebebiyle belde karantina altın alandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:12:01 -
Burdur’da bir belde karantina altına alındı

Burdur’un Buçak ilçesi Kocaeliler beldesinde 1 kişide Covid 19 vakası tespit edilmesi sebebiyle belde karantina altın alandı.


Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bucak ilçemize bağlı Kocaaliler beldesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla belde 11.05.2020 Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.

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