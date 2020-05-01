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Aktüel

Burdur'da ahırdan kaçan dana, bir evin çatısına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:25:23 -
Burdur'da ahırdan kaçan dana, bir evin çatısına çıktı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin çatısına çıkan dana çevre sakinlerinin uzun süren çabasıyla bulunduğu yerden indirildi.

İlçeye bağlı Çamlık köyünde Mesut Uğraş'a ait olduğu öğrenilen dana ağırdan kaçtı. Ahırın yere yakın bölgesinden çatıya çıkan dana, oradan da başka bir evin çatısına atladı.

Danayı çatıdan indirmek için çaba harcayan Uğraş'a köy sakinleri de yardımcı oldu.

Bir süre çatıda kalan ve kiremitlere zarar veren dana, uzun süren uğraşlar sonucu bulunduğu yerden indirildi.




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