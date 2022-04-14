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Gündem Burdur'da 17 adrese tarihi eser operasyonu
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Burdur'da 17 adrese tarihi eser operasyonu

Burdur’un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin 17 adrese düzenlediği tarihi eser operasyonunda, yüzlerce tarihi eser ile silahlar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:04:00 -
Burdur'da 17 adrese tarihi eser operasyonu

Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şahsın ikametlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet kepçe, 107 adet obje, 43 adet sikke, 2 adet mızrak ucu, 4 adet ok ucu, 1 adet çan, 5 adet testi ile 3 adet metal dedektörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet tabanca fişeği, 17 adet 7.9 milimetre fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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