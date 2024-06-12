  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep

Gelen başkanlar gideni aratmıyor CHP’den İzmir'e koku hizmeti

FETÖ’nün izi sürüldü! İşte kaçırıldığı yer.. Neresi bu Pocono?

Şiddetle karşı çıkıyorlardı, 'asla olmaz' diyorlardı! İran'dan şaşırtan Türkiye kararı geldi

Oyun felsefesine şiddetle karşı çıkıyorlardı ama Montella ilk 11'in 8'ini belirledi bile… Omurga artık ortada…

TC kimlik kartını göstermek yetiyor! Emeklilere yüzde 20 indirim müjdesi

Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme

"Ankara'ya savaş uçağı vermeyiz" diyorlardı! Şimdi İHA yapıp Türk SİHA'larına rakip oldular

Ne Mourinho ne de Ali Koç takımda görmek istemiyor! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
list-style-type: decimal;
Gündem Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ölümlere ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Savcılık talimatıyla gözaltına alındılar
Gündem

Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ölümlere ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Savcılık talimatıyla gözaltına alındılar

Yeniakit Publisher
2024-06-12 16:14:00 -
Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ölümlere ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Savcılık talimatıyla gözaltına alındılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 


Burdur’da diyalizin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 3’ünün ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada 2’si hastane personeli 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporlarına göre, Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinden sorumlu hastane personeli tekniker M.C, elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Olay
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs’ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmış, hastalardan 23’ü Antalya, 6’sı Afyonkarahisar, 3’ü Isparta ve biri Denizli’de tedavi altına alınmıştı.

Hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (87) ve Amina Abas Jama (67), tedavi gördükleri Antalya’daki hastanelerde hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanelerde entübe durumda hastanın kalmadığını, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, 16 hastanın taburcu edildiğini bildirmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23