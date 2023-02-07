  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Burdur Ağlasun’da 8 derslikli ortaokulun yapımına başlanıyor
Ekonomi

Burdur Ağlasun’da 8 derslikli ortaokulun yapımına başlanıyor

8 Derslikli Burdur Ağlasun Yunus Emre Ortaokulu (Yık-Yap) Proje Revize hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 14:57:00 -
Burdur Ağlasun’da 8 derslikli ortaokulun yapımına başlanıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında 8 Derslikli Burdur Ağlasun Yunus Emre Ortaokulu (Yık-Yap) Proje Revize yapılacak. Okul, işe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) günü içerisinde bitirilecek. İhale 17.02.2023 günü saat10:30’da Burdur İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası’nda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23