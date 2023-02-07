Burdur Ağlasun’da 8 derslikli ortaokulun yapımına başlanıyor
8 Derslikli Burdur Ağlasun Yunus Emre Ortaokulu (Yık-Yap) Proje Revize hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında 8 Derslikli Burdur Ağlasun Yunus Emre Ortaokulu (Yık-Yap) Proje Revize yapılacak. Okul, işe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) günü içerisinde bitirilecek. İhale 17.02.2023 günü saat10:30’da Burdur İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası’nda yapılacak.
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