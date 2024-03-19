Burcu Köksal'ın ardından CHP'de bir DEM Parti isyanı daha! 'Şerefsizlere yakın değilim'
CHP'de Burcu Köksal krizinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın da CHP'nin DEM Parti ile olan ittifakına, 'Şerefsizlere yakın değilim' sözleriyle tepki gösterdi.
Burcu Köksal'ın partide kriz çıkaran DEM Parti isyanının ardından CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın da kirli işbirliğine sert sözlerle karşı çıktı.
Akın, yerel seçimlere giden süreçte CHP'nin DEM Parti ile iyice ayyuka çıkan ittifakına ilişkin, "Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim." ifadeleriyle DEM Parti'ye kapıları kapattı.
CHP'de Burcu Köksal'la başlayan DEM krizi
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" demiş ve bu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerce durumu toparlamaya çalışmıştı.
CHP'nin 'gölge başkanı' Ekrem İmamoğlu ise, "Öyle 'ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz' diyenler ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" sözleriyle Köksal'a tepki göstermişti.
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