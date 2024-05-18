Burcu Hanım herkesi aptal yerine koyuyor! Şu rezalete bakın hele şu rezalete

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, belediye binasında gizli kamera ve dinleme cihazları bulduğunu iddia etmesinin ardından ortaya çıkan gerçekler, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Köksal'ın, böcekleri imha ettiğini ve bu konuda herhangi bir tutanak tutmadığını savcılığa beyan etmesi, olayın boyutlarını daha da karmaşık hale getirdi. Ortada iki ihtimal olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise “Hangisi Burcu Hanım?” sorusunu sorup, “İddiaları gündeme getirdiğinizde şikâyetçi olup olmayacağınızı sormuştum. Cevap alamamıştım. Yine kafanızı kuma gömerek bizleri aptal yerine koymayacaksınız değil mi?” diye ekledi. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“31 Mart seçimlerine "Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" vaadiyle giren ve başkan seçilen Burcu Köksal, belediyede kayıt cihazları bulduğunu açıklamıştı.

CHP yandaşı medya "skandal" dediği olayda hükmü hemen vermişti. Böcekleri yerleştirenler malumdu:

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye binasının pek çok yerine yerleştirilen gizli kamera ve böcek bulundu. CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, skandala ilişkin açıklamada bulundu." (Cumhuriyet)

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Skandal olduğu konusunda haklılarmış. Zira soruşturma dosyasında Başkan Köksal'ın yazılı olarak yanıtladığı, savcılığın sorularına verdiği cevaplar tam bir skandal.

Köksal kimseden şikâyetçi olmadığını belirtip iddia ettiği böceklerin incelenmek üzere savcılığa verilmesi talebini "Cihazlar görüldüğü anda imha edilip atılmıştır" diyerek geçiştiriyor. Savcılık böcek olduğu iddia edilen materyallerle ilgili tutanak talep edince de Başkan "Tutanak tutmadık" cevabını veriyor.

Uzatmayalım. Ortada iki ihtimal var:

1- Ya böcek falan bulmadınız, tek başınıza ya da grup halinde oturup yalan söylemeye karar verdiniz. Zira aklı başında kimsenin seçimin hemen ertesinde "dinleniyorum" diye açıklama yapacak kadar önemsediğiniz bir olayın lehinize olan tek delili yok ettiğinize, "Allah'ınızdan bulsunlar" diyerek çöpe attığınıza inanmasını bekleyemezsiniz.

2- Ya da yalan söylemiyorsunuz Burcu Hanım. Gerçekten kamera ve böcekler buldunuz ama yerleştirenler "tanıdık" çıktı.

Hangisi Burcu Hanım?

İddiaları gündeme getirdiğinizde şikâyetçi olup olmayacağınızı sormuştum. Cevap alamamıştım. Yine kafanızı kuma gömerek bizleri aptal yerine koymayacaksınız değil mi?”