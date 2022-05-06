Buraya yatırım yapan havalara uçacak! Yüzde 100 değer kazandı

1915 Çanakkale Köprüsü, ilçedeki arsa ve konutların değerini artırdı. Çanakkale Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması bölgedeki gayrimenkul değerlerinde artışa sebep oldu. Köprüsü, açılmadan önceki bir yılda bölgedeki arsa fiyatlarını yüzde 100 oranında yükseltirken, konut fiyatları da yüzde 50 oranında yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü, açılmadan önceki bir yılda bölgedeki arsa fiyatlarını yüzde 100 oranında yükseltirken, açılıştan sonrada konut fiyatlarını artırdı. Köprü, Çanakkale-İstanbul arasındaki mesafeyi 2,5 saate indirince İstanbulluların talebiyle, Çanakkale merkezdeki konutların metrekare fiyatları yüzde 50 yükselerek 15 bin liralara kadar çıktı. Konut dışında bölgede özellikle arsa yerine araziye yatırımı önerilirken, imar planlarının çıkmasıyla bu tarz yerlerin fiyatlarının katlanabileceği kaydedildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, köprü açılışıyla birlikte özellikle Çanakkale merkezdeki konutlara yönelik talep artışı olduğunu belirten Remax Troia brokerlarından Aytek Topuzoğlu, “Köprü, İstanbul Çanakkale arasındaki mesafeyi 2,5 saate indirdi. Böyle olunca açılışa yakın özellikle İstanbul’dan gelen talep artışıyla birlikte son 6 ay içinde konut m2 fiyatları 10 bin TL’den 15 bin TL’lere çıktı. 6 ay önce 1,5 milyon liraya 150 m2 ’lik yeni bir ev alınabilirken, şimdi bu evlerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL’lere çıkmış durumda” dedi. Bölgedeki arsalarda rakamların doygunluk rakamlarına ulaştığını aktaran Coldwell Banker Kale Brokeri Hüseyin Öner ise fiyat artışlarının bundan sonraki 6 aylık süreçte enfl asyon oranında artmasını beklediklerini kaydetti.

"Asıl yükseliş bundan sonra"

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışından önce başlayan arazi yatırımlarının yatırımcısına son bir yılda yüzde 100 kazanç sağladığını kaydeden Uparazzi Arsa Arazi Yatırım Uzmanlığı Genel Müdürü Hakan Erilkun, “Bireysel yatırımcılardan kurumsal firmalara kadar son beş yıldır yoğun bir şekilde süren arsa arazi yatırımları, köprü açılışı ile tüm değerleri altüst etti. Asıl yükseliş bundan sonra yaşanacak. İmar planları açıklanmadan önce yapılacak arazi yatırımları yatırımcıya bir servet olarak geri dönecek” dedi. Özellikle Güreci, Alpagut, Dereköy, Şevketiye, Taştepe, Mecidiye bölgelerindeki arazilerin adeta perakende hızıyla el değiştirdiğini ve günlük işlem yapıldığını belirten Erilkun, şunları söyledi: “Bölgede yaşanacak değer artışı herkesi şaşırtacak. Toprak yatırımlarında asıl önemli olan arsaya değil araziye yatırım yapmaktır. Çanakkale’de bugüne kadar yapılan tüm yatırımlar bu doğrultuda olup, daha arsa vasfı kazanmadan bile son bir yılda yüzde 100 değer kazandırdı.”

Lapseki, Biga ve Çan'a ilgi yoğunlaşıyor

En değerli bölgelerin sırasıyla Lapseki, Biga ve Çan olduğunun altını çizen Erilkun, “Gelibolu yakası büyük bölümü şehitlik ve sit alanı olduğu için yatırımcılar tarafından ilk tercih köprünün ilk çıkışı olan Lapseki bölgesi oluyor. Biga ve Çan ise daha uzun vadeli yatırımlar için tercih sebebi. Sanayi ağırlıklı yatırımlar bu bölgeye kayıyor. Biga ve Çan köprüye daha uzak mesafede yer aldığı ve ikinci çıkış olduğu için fiyatları itibarıyla daha makul."