



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyah-beyazlı takımdan çok samimi bir teklif aldığını ve gördüğü atmosferin kararında etkili olduğunu belirtti.

Beşiktaş dergisinin mart sayısına açıklamalarda bulunan Kagawa, "Beşiktaş'tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim. 'Bundan daha fazlası olamaz' diye düşündüm, ateşlilik konusunda özellikle. Taraftarlar, stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz. Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim." ifadelerini kullandı.





- "Taraftarların beklentilerinin farkındayım"





Sezon sonuna kadar elinden geleni yapacağını vurgulayan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Taraftarların beklentilerinin farkındayım, bunu karşılamak için sezon sonuna kadar çıkabileceğim bütün maçlarda elimden ne kadar geliyorsa, herkesi mutlu etmek için sonuna kadar çalışacağım. Arkadaşlarım ile takımı iyi yerlere, iyi noktalara getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim; takıma destek vermeleri, bizim arkamızda olup bize cesaret vermeleri. Bundan sonra diğer takımlarla puan farkını kapatıp, ligi en iyi yerde bitirmeye odaklanmış durumdayız."





- "İlk Japon futbolcu olmak kesinlikle çok mutluluk verici bir his"





Beşiktaş tarihinin ilk Japon futbolcusu olmasının mutluluk verici olduğunu aktaran Kagawa, kendisinin siyah-beyazlı takımın ülkesinde tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayarak, "Japonya’daki tüm çocuklar gibi ben de Tsubasa’dan çok etkilendim. Benim futbola başladığım zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun etkisi çok fazla oldu. Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım diye düşünüyorum. Japonya, televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş’ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "On dokuzuncu saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim"





Antalyaspor maçında attığı iki golle ilgili de konuşan Kagawa, "Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir maçta, hele ki on dokuzuncu saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay kolay olacak bir durum değil. Bu başarının tekrarını getirmek de çok çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hamamına gitmeyi çok sevdiğini ifade eden Kagawa, İstanbul'daki yaşantısı ile ilgili olarak şunları paylaştı:

"Boş zamanlarımda genellikle alışverişe gitmeyi çok seviyorum, gezmeyi de aynı şekilde. Ama bunların dışında en çok hem kaldığım otelde hem diğer yerlerde hamama gitmeyi çok seviyorum. Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tabii ki tanımadığım bir Türk, 'Sen Japon musun?' diye sordu. Daha evvel de söylediğim gibi sadece (Japon'um) demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları ondan duymak çok mutlu etti beni. En önemlisi, o hamamda karşılaştığım kişi 'Son zamanlarda Beşiktaş’a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?' diye sordu. 'İyi bir oyuncuya benziyor.' diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken en son dayanamadım ve 'Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim.' dedim."











