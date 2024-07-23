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Gündem Burası Üsküdar! AK Parti’den CHP’ye geçmişti
Gündem

Burası Üsküdar! AK Parti’den CHP’ye geçmişti

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:27:00 - 2024-07-23 12:30:59
Burası Üsküdar! AK Parti’den CHP’ye geçmişti

Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'den CHP'ye geçmesi sonrası sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı. Vatandaşlar, belediyenin hizmet vermeyi unuttuğunu ve sokakların çöp içinde kaldığını belirterek tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerin geçmişte yaşanan çöp dağları sorununu hatırlatan eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Durumun Ciddiyeti Gözler Önünde

Üsküdar sokakları çöplerle dolu ve temizlik hizmetlerinin aksadığı açıkça görülüyor. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin aksaması nedeniyle hem çevre hem de sağlık açısından endişeli.

Sokakta pazar kurulmasından sonra belediyenin sokakları temizlememesi tepkiye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik eleştirileri artırdı. "Belediye hizmeti unuttu" yorumları yapılırken, geçmişte yaşanan çöp dağlarını hatırlatan paylaşımlar da dikkat çekti. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor.

71 kişiyi işten çıkarmışlardı

Üsküdar Belediyesi'nin eski başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıklamıştı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşten çıkarılan işçilerden sonra belediyenin sokakları bu halde bırakması tepki çekti.

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Yorumlar

Okur

Sanane herkez memnun

Devlet uyumayacak

burada çöp toplanması sorun değil hem trustik şehirlerde hem sahillerinde tamamına yakını chp ve dem pkk da devletin truzim den gelen payı oldukca yükseldi bu senede rekor beklerken hem belediyeler hemde bazı kanı bozuk kansızlar bu truzim gelirini baltalayıp aşağıya çekip yapılan bütceyi çöp edip bu taraftanda ekonomik darboğaza sokmak için ellerinden gelen her türlü puştluğu yapıyorlar devlet uyumaz uyumak gibi bir lüksüde olamaz
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