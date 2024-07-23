Burası Üsküdar! AK Parti’den CHP’ye geçmişti
Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'den CHP'ye geçmesi sonrası sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı. Vatandaşlar, belediyenin hizmet vermeyi unuttuğunu ve sokakların çöp içinde kaldığını belirterek tepki gösterdi.
CHP'li belediyelerin geçmişte yaşanan çöp dağları sorununu hatırlatan eleştiriler yeniden gündeme geldi.
Durumun Ciddiyeti Gözler Önünde
Üsküdar sokakları çöplerle dolu ve temizlik hizmetlerinin aksadığı açıkça görülüyor. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin aksaması nedeniyle hem çevre hem de sağlık açısından endişeli.
Sokakta pazar kurulmasından sonra belediyenin sokakları temizlememesi tepkiye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik eleştirileri artırdı. "Belediye hizmeti unuttu" yorumları yapılırken, geçmişte yaşanan çöp dağlarını hatırlatan paylaşımlar da dikkat çekti. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor.
71 kişiyi işten çıkarmışlardı
Üsküdar Belediyesi'nin eski başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İşten çıkarılan işçilerden sonra belediyenin sokakları bu halde bırakması tepki çekti.
Aktüel
İşte vizyon işte AK Parti-CHP belediyeciliği farkı! Uğur İbrahim Altay Dünya belediyelerine başkanlık yapıyor Tunç Soyer aynı birliğin konseyine ev sahipliği yapmakla övünüyor