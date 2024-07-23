Burası Üsküdar! AK Parti’den CHP’ye geçmişti

CHP'li belediyelerin geçmişte yaşanan çöp dağları sorununu hatırlatan eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Durumun Ciddiyeti Gözler Önünde

Üsküdar sokakları çöplerle dolu ve temizlik hizmetlerinin aksadığı açıkça görülüyor. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin aksaması nedeniyle hem çevre hem de sağlık açısından endişeli.

Sokakta pazar kurulmasından sonra belediyenin sokakları temizlememesi tepkiye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik eleştirileri artırdı. "Belediye hizmeti unuttu" yorumları yapılırken, geçmişte yaşanan çöp dağlarını hatırlatan paylaşımlar da dikkat çekti. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor.

71 kişiyi işten çıkarmışlardı

Üsküdar Belediyesi'nin eski başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıklamıştı.

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İşten çıkarılan işçilerden sonra belediyenin sokakları bu halde bırakması tepki çekti.