Burası İstanbul'un hemen yanı başı: Kış lastiklerinizi kesinlikle takın

Dünya’nın birçok yerinden ziyaretçilerini ağırlayan Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı’na gidecek sürücüler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış lastiği uyarısı yaptı.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasından Bolu DKMP şube müdürlüğü tarafından Yedigöller Milli Parkı’na gidecek sürücüler için kış lastiği uyarısı yapıldı. Araçlarıyla milli parka gitmek isteyen sürücülerin kış lastiklerini takması istendi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Yedigöller yolu karla kaplandı. DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan uyarı paylaşımında, “Bolu-Yedigöller Milli Parkı ulaşım yoluna yılın ilk karı düştü. Milli parkımıza gelecek ziyaretçilerimizin araçlarında kar lastiği takılı olması gerekmektedir. Trafik kurallarına uyarak seyahat etmek mal ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.