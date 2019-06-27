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Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir, görüntüsü, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:47
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir, görüntüsü, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan bölge, turistler tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.


Hani ilçesine bağlı Seren köyü yakında bulunan eşsiz güzelliği ile cennetten bir yeri andıran Aynkebir, çevre ilçelerindeki vatandaşların vazgeçilmez mekanı haline geldi. Bir dönem terör olayları nedeni ile vatandaşların gitmeye çekindiği alan, bölgenin terörden temizlenmesi ve huzur ortamının sağlanmasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. Civar köyler dışında çok fazla bilinmeyen Aynkebir’in hemen yanında küçük bir şelale bulunuyor. Ziyaretçiler, mağara diplerinden akan berrak suyuyla buz gibi suya kendilerini bırakarak serinliyor.



Terör bitti doğam güzellikler keşfedilmeye başlandı


Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla görenleri hayran bırakan Aynkebir’e gelen vatandaşlar, bu gibi tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılmasını istedi. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan terör izlerinin böyle silinebileceğini aktaran vatandaşlar, yapılacak bir düzenleme ile bölgeye turist akınının yaşanabileceğini kaydetti. Civar köylerden gelen Bernuş Demirtaş, havaların çok sıcak olduğunu ve Aynkebir’e serinlemek için geldiklerini söyledi. Demirtaş, “Yüzmek için her gün 2 kilometre yol kat edip buraya geliyorum. Burası çok güzel, ilçelerden de buraya gelen ziyaretçiler var. Bizim bir isteğimiz var, buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Manzarası çok güzel, eşsiz bir bölge su dağların altından kaynak olarak çıkıyor. Bölgeye sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.



"Her gün 4 kilometre yol kat edip yüzmeye geliyoruz"


Vatandaşlardan Adem Akman ise her gün 1-4 kilometre yol kat edip Aynkebir’e geldiğini söyledi. Akman, “Yüzmek için, serinlemek için geldim. Burası çok güzel bir yer. Suyu her ne kadar çok soğuk olsa da yüzmek için geliyoruz buraya. Suyun şifalı olduğu söyleniyor. Sağlığa zararlı değil kesinlikle, yararlıdır. Her yerden geliyorlar. Bazen buraya turistlerde geliyor, gelip bakıyorlar buraya. Derinliği 8 metre var. Çöp falan atmasınlar. Gelip burada yemeklerini yiyorlar, çöplerini atıyorlar temizlemiyorlar. Burada bir çöp tenekesi olabilir. Çevre düzenlemesi istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:47
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