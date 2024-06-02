Burası dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama bu hizmeti bile eleştirenler var
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şaşırttı. Diyarbakır’daki kentleşmenin dron ile çekilmiş görüntüleri herkesi hayret içinde bıraktı ama bazıları hariç…
Muhteşem bir imar planı ile hazırlanmış Diyarbakır merkezinin görüntüsü herkesi şaşırttı. Dünyanın pek çok uygar ülkesinde rastlanılmayan bu yerleşim planı maalesef içimizdeki kadir kıymet bilmezler tarafından görülmek istenmiyor.
İngiltere'nin küf kokan, banyoları çift musluklu eski evlerinin mutlu ettiği kişileri ne yazık ki sağlam yapılmış ve her yönüyle harika görünen bu fotoğraf onları mutlu etmiyor.
İşte onlardan okumuş! birisi…
Bu Gültekin Çetinerin yaptığı paylaşım diyarbakırlılardan işte böyle tepki aldı...