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Sosyal Medya Burası dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama bu hizmeti bile eleştirenler var
Sosyal Medya

Burası dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama bu hizmeti bile eleştirenler var

Yeniakit Publisher
2024-06-02 14:55:00 -

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şaşırttı. Diyarbakır’daki kentleşmenin dron ile çekilmiş görüntüleri herkesi hayret içinde bıraktı ama bazıları hariç…

Muhteşem bir imar planı ile hazırlanmış Diyarbakır merkezinin görüntüsü herkesi şaşırttı. Dünyanın pek çok uygar ülkesinde rastlanılmayan bu yerleşim planı maalesef içimizdeki kadir kıymet bilmezler tarafından görülmek istenmiyor.

İngiltere'nin küf kokan, banyoları çift musluklu eski evlerinin mutlu ettiği kişileri ne yazık ki sağlam yapılmış ve her yönüyle harika görünen bu fotoğraf onları mutlu etmiyor.

İşte onlardan okumuş! birisi…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu Gültekin Çetinerin yaptığı paylaşım diyarbakırlılardan işte böyle tepki aldı...

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