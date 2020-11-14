‘Burası Arabistan değil’ diyerek hakaret etti!
Konya’da 28 Şubat’tan kalma fosil kafa, çarşaflı bir kadına saldırıda bulundu.
Haber Merkezi
Milliyetçi muhafazakar kimliğiyle ön plana çıkan kentte gerçekleşen çirkin saldırıda, yaşlı bir maganda, yolda yürüyen çarşaflı bir kadına, “Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt” sözleriyle hakaret yağdırdı. Metanetini koruyan kadın o anları cep telefonuyla kaydederken, “Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla, peçeyle aldı burayı” karşılığını verdi. Polise sığınan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.