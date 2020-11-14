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Gündem ‘Burası Arabistan değil’ diyerek hakaret etti!
Gündem

‘Burası Arabistan değil’ diyerek hakaret etti!

Konya’da 28 Şubat’tan kalma fosil kafa, çarşaflı bir kadına saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:21:00 -
‘Burası Arabistan değil’ diyerek hakaret etti!

 Haber Merkezi 

Milliyetçi muhafazakar kimliğiyle ön plana çıkan kentte gerçekleşen çirkin saldırıda, yaşlı bir maganda, yolda yürüyen çarşaflı bir kadına, “Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt” sözleriyle hakaret yağdırdı. Metanetini koruyan kadın o anları cep telefonuyla kaydederken, “Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla, peçeyle aldı burayı” karşılığını verdi. Polise sığınan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Hasan alpaya

Kudurmuş it, burası İSLAM ÜLKESİ hazmedeceksiniz yada fransada din iman aramadan it gibi yaşayacaksın
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mert

mehmet akif yıllarönce dile getirmiş,kızımın baş örtüsü batmakta rezilin yüzüne tükürüğe acırım billahi tükürsem yüzüne,iffetsizliği modernlik sanan ruhları haçlılara köle olmuş sapkın zihniyete güzel bir kapak olmuş
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