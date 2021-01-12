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Medya Burası Alaska değil! Kurt sürüsü 2 köpeği böyle parçaladı
Medya

Burası Alaska değil! Kurt sürüsü 2 köpeği böyle parçaladı

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü 2 köpeği telef etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:49:00 -

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yiyecek arayışına çıkan aç kurtlar, Yukarıaydere köyüne indi.

İki köpeği de parçalayarak telef ettiler

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki köpek sinsice yaklaşan kurtları fark ediyor. Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden birine saldıran kurt sürüsü daha sonra diğer köpeğe de saldırıyor. Kısa süreli boğuşmanın ardından kalabalık kurt sürüsü iki köpeği de parçalayarak telef etti.

Dehşet anları kamerada

Kurtların, parçaladıkları köpekleri sürükleyerek götürme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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