Burak'tan taraftara Onur sitemi
Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor'da Yılmaz, attığı gol sonrası taraftara Onur Kıvrakıı göstererek, "Beni değil onu alkışlayın" mesajı verdi.29 Eylül 2018 Cumartesi 21:04
Geçtiğimiz hafta Göztepe karşılaşmasında hatalı gol yiyen ve bordo-mavili camiada oldukça eleştiri toplayan Onur Kıvrak'a, Burak Yılmaz sahip çıktı.
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Trabzonspor adına 4. golü kaydeden Burak Yılmaz, attığı gol sonrası taraftara dönerek Onur Kıvrak'ı işaret etti.
Golcü yıldız bu hareketiyle Onur Kıvrak'a sahip çıkarken, tecrübeli eldiven Burak Yılmaz'a sarılarak karşılık verdi.
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