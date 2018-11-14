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Burak'ın yeni rotası İstanbul!

Burak için Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdikleri öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:42
Burak'ın yeni rotası İstanbul!

Burak Yılmaz rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi. Trabzonspor’da son dönemde yaşanan krizin ardından Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılan golcü futbolcunun 2.5 yıl sonra yeniden İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Son olarak Galatasara formasını giydikten sonra Çin’e transfer olan Burak, ardından ikinci kez Trabzonspor’a gelmişti.

SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞLERDİ

Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve 23 gol 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz’ın sezon başında Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile ismi anılmaya başlanmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Kadro dışı kaldıktan sonra İstanbul’un 3 kulübünün yeniden harekete geçerek, devre arasında yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI

Galatasaray’dan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş’tan 2. Başkan Serdal Adalı, Başakşehir’den Asbaşkan Mesut Altan bu transfer için Burak’ın menajeri ile temasa geçtiler. Ancak Galatasaray Burak’a en fazla 2.5 milyon euro verebileceği için, Beşiktaş da taraftarının transfere karşı çıkması nedeniyle bir adım geride. Başakşehir ise Burak’ın yakın arkadaşı Arda ve Emre farkı ile biraz daha avantajlı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:42
  1. İstanbul
  2. Burak Yılmaz
  3. Trabzonspor

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