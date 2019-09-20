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Burak Yılmaz'dan kötü haber!

Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyordu ancak dönüşünün Trabzonspor maçına kaldığı iddia edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 23:55
Burak Yılmaz'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir an önce golcüsü Burak Yılmaz'ın takıma geri dönmesini bekliyordu. Şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen ve dün gece de Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar'da Avcı, ligdeki Gazişehir sınavında Güven Yalçın'ı forvette oynatmış ancak genç oyuncudan istediği verimi alamamıştı.

Sağlık ekibinin sakatlığı sebebiyle sıkı bir tedavi sürecine soktuğu Burak'ın, antrenmanlara başlamasına rağmen beklendiği gibi Başakşehir mücadelesinde oynamayacağı iddia edildi.

Ayak tarak kemiğindeki çatlak hala ağrı yaptığı için tedavisi dikkatli bir şekilde yapılan tecrübeli futbolcunun, bu sebepten Başakşehir karşısında riske edilmeyeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 23:55
  1. Slovan Bratislava
  2. Burak Yılmaz
  3. Abdullah Avcı
  4. Gazişehir
  5. Başakşehir
  6. Beşiktaş

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