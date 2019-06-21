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Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı!

Beşiktaş'ta bu sezon dikkatleri üzerinden düşürmeyen Burak Yılmaz için Lecce Sportif Direktörü Meluso'nun Beşiktaş'a 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:29
Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı!

Lecce Sportif Direktörü Meluso'nun, Burak Yılmaz için Beşiktaş'a 3 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta ve milli takımda oynadığı futbolla kalitesini bir kez daha ispatlayan ve 33 yaşında olmasına rağmen daha uzun yıllar futbol oynamaya müsait olan Burak Yılmaz için İstanbul’a gelen Lecce, Beşiktaş’a teklifini yaptı ve Türkiye’den ayrıldı.

Sıcak bakıyor

Köklü kulübün Sportif Direktörü Meluso, menajer Özkan Doğan’la birlikte Beşiktaş yönetimiyle masaya otururken, görüşmelerin bir hayli olumlu geçtiği ve Burak Yılmaz’ın Lecce’ye gitmeye istekli olduğu öğrenildi. Ocak ayında Trabzonspor’dan Beşiktaş’a gelen, 15 maçta 11 gol 1 asistlik performansıyla kendisine tepki gösteren taraftarların kalbini kazanan klas futbolcunun İtalya’da top oynamaya son derece sıcak baktığı ifade edilirken, Burak’ın Serie A’da da boy göstermek için çaba sarfettiği bildirildi.

Hayallerimde İtalya’da oynamak var’ diyerek topu Beşiktaş yönetimine atan Burak Yılmaz Lecce’den 2+1 yıllık teklif alırken, milli futbolcu sarı kırmızılı kulüpten yıllık 3,5 milyon Euro civarında para kazanacağı konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:29
  1. İstanbul
  2. Lecce Sportif Direktörü Meluso
  3. Lecce
  4. Burak Yılmaz
  5. Beşiktaş
  6. Trabzonspor

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