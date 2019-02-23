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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: En az bir golüm var

Beşiktaş2ın golcü oyuncularından Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: En az bir golüm var

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katılan, Vodafone Park'ta oynanan son maçta taraftarlarla barışan ve Bursaspor ağlarına iki gol atan Burak Yılmaz, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi.

Büyük bir hırsla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, derbide gol atmayı çok istiyor.

''Fener'e en az bir golüm olacak''

Yıldız golcü çok istekli olduğunu belirterek "Bu maçı kesinlikle kazanacağız. Fener'e en az bir golüm olacak" sözünü verdi.

Burak Yılmaz geçen sezon Trabzonspor formasını giydiği dönemde çıktığı iki Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Öte yandan tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye gol atarsa bir ilki yaşayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce bir buçuk sezon oynayan Burak Yılmaz derbilerde gol sevinci yaşayamamıştı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
  1. Trabzon
  2. Bursa
  3. Burak Yılmaz
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
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