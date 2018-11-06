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Burak Yılmaz’da Trabzonspor ne kadar ceza verdi?

Süper Lig’in 11. Haftasında Trabzonspor-Bursaspor maçında kırmızı kartla oyundan atılmasına tepki gösteren Burak Yılmaz’a ceza verildi. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Burak Yılmaz’a verilen cezayı açıkladı. Peki Burak Yılmaz’a ne cezası verildi?

06 Kasım 2018 Salı 15:30
Burak Yılmaz’da Trabzonspor ne kadar ceza verdi?

Süper Lig’in 11. Haftasında Trabzonspor-Bursaspor maçında kırmızı kartla oyundan atılmasına tepki gösteren Burak Yılmaz’a ceza verildi. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Burak Yılmaz’a verilen cezayı açıkladı. Peki Burak Yılmaz’a ne cezası verildi?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor Bursaspor karşılaşması vardı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor uzun süre 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 87. dakikada yediği golle 1-1 yeşil sahadan ayrıldı. Trabzonspor Bursaspor maçına ise oyundan atılan Burak Yılmaz'ın taraftarlara ve Ünal Karaman'a gösterdiği tepki damga vurmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Bursaspor maçında oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı. Trabzonspor-Bursaspor maçında oyundan alındıktan sonra Ünal Karaman'a ve taraftarlara tepki gösteren Burak Yılmaz’ın cezası belli oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak'ın sözleşme feshi ya da kadro dışı bırakmalarının söz konusu olmadığını, 500 bin TL para cezası verileceğini açıkladı. Burak Yılmaz, Süper Lig'de 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında üst üste gol krallığı sevinci yaşamıştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:30
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