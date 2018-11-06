Burak Yılmaz'a para cezası!
Trabzonspor'da taraftarlarla tartışan golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiğine dair haber yalanlandı. Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verildiği bildirildi.06 Kasım 2018 Salı 14:48
Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Burak Yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında bir tartışma yaşanmıştı.
Oyundan alınırken ıslıklanan golcü futbolcu, taraftarlara el kol hareketi yapmış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.
Ağaoğlu: Sözleşme feshedilmedi
Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin feshedildiğiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golcü futbolcuya 500 bin TL para cezası verdiklerini ve 1 maçlığına kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.
Çin macerasının ardından yıllar sonra Trabzon'a dönen Burak, çıktığı 32 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.
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