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Burak Yılmaz'a para cezası!

Trabzonspor'da taraftarlarla tartışan golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiğine dair haber yalanlandı. Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verildiği bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 14:48
Burak Yılmaz'a para cezası!

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Burak Yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Oyundan alınırken ıslıklanan golcü futbolcu, taraftarlara el kol hareketi yapmış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Ağaoğlu: Sözleşme feshedilmedi

Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin feshedildiğiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golcü futbolcuya 500 bin TL para cezası verdiklerini ve 1 maçlığına kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.

Çin macerasının ardından yıllar sonra Trabzon'a dönen Burak, çıktığı 32 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:48
  1. Bursa
  2. Trabzon
  3. Burak Yılmaz
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

  • tr.abdullah.tr@hotmail.com[email protected]37 dk önce
    hadi yuvana gel burak cim bom bom.
  • Serdar okanSerdar okan48 dk önce
    Asker gorevleri
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