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Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz transfer ücreti son dakika

İstanbul’a gelen Lecce Kulübü’nün Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun Beşiktaş’a önerdiği şartlara FANATİK ulaştı. Buna göre Kartal, Burak Yılmaz için 3.5 milyon Euro bonservis istedi. İtalyan ekibinin yıldız golcüye de 3 yıllık mukavele için 7.5 milyon Euro önerdiği, olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Haberlerin ardından Burak Yılmaz kimdir sorusu araştırılıyor. İşte ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın hayatına dair detaylar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:08
Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz transfer ücreti son dakika

İstanbul’a gelen Lecce Kulübü’nün Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun Beşiktaş’a önerdiği şartlara FANATİK ulaştı. Buna göre Kartal, Burak Yılmaz için 3.5 milyon Euro bonservis istedi. İtalyan ekibinin yıldız golcüye de 3 yıllık mukavele için 7.5 milyon Euro önerdiği, olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Haberlerin ardından Burak Yılmaz kimdir sorusu araştırılıyor. İşte ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın hayatına dair detaylar...

Burak Yılmaz kimdir?

Burak Yılmaz; 15 Temmuz 1985 de Antalya’da doğdu. Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2000-2001 sezonunun sonlarında 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giydi.

Türkiye'deki dört büyük takımda forma giyen ve gol kralı olan milli takım futbolcusudur. Beşiktaş`ın eski kalecilerinden Fikret Yılmaz'ın oğludur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamaktadır.

Futbol hayatı

2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. Antalyaspor ile ilk resmi lig maçına 25 Mayıs 2003 tarihinde Sivasspor karşısında çıktı. 2005-06 sezonunda gösterdiği başarı ile takımının Bank Asya 1. Lig'ni ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı.Bu performansı ile yaz döneminde Fatih Terim tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrıldı.

Sezon sonunda Jean Tigana'nın ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006 'da Beşiktaş 'a transfer oldu. 1,5 yıl Beşiktaş 'da forma giydikten sonra Vestel Manisaspor 'lu Filip Holosko için takım arkadaşı Koray Avcı ile birlikte Vestel Manisaspor takımına verildi.Burada da 16 lig maçına çıkıp 9 gol attı.

28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe'ye Güven Güneri ve iki futbolcunun 1 senelik kirası karşılığında transfer oldu. Sözleşme süresi 4 yıllıktı. 2008-2009 sezonu için Fenerbahçe Spor Kulübünde oynadı. 2009 da kiralık olarak Eskişehir sporda, 2010 dan 2012'ye kadar Trabzon sporda forma giydi. 2011-12 sezonunda 32 golle takımının açık ara en golcü futbolcusu oldu.

13 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray'a transfer oldu. Böylece Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen 2. futbolcu oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maç, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş maçıdır. Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'la oynanan maçta attı. 7 Kasım 2012'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Cluj'la oynanan maçta hat-trick yaparak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Cluj'a hat-trick yapmasının ardından UEFA Haftanın Takımı'nda kendisine yer buldu. Grubu 6 golle tamamlayan Burak Yılmaz, bu sonuçla bir Şampiyonlar Ligi grubunda en fazla gol bulan Türk oyuncu oldu ve gruplarda 5 gol atan Hakan Şükür'ü geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 gol atmasının ardından UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Burak Yılmaz 10 Şubat 2013'de oynanan Galatasaray-Medical Park Antalyaspor maçında rakip ağları 2 kez sarsarak lig de Galatasaray formasıyla 12. golüne ulaştı ayrıca bu goller ile birlikte 100'ler kulübüne girmeyi başardı. Ancak Antalyaspor formasıyla attığı gollerin 1. Ligde atılmış olması nedeniyle Süper Lig baz alındığında 100'ler kulübüne henüz girememiştir. Burak, Şampiyonlar ligi'nde 7.golünü ise Schalke ağlarına yolladı fakat maç 1-1 sonuçlandı. Bu maçın ardından ligde Ordu karşısında 11'de başlayan Burak, bu maçta 2 gol atıp 1 asist yaparak Galatasaray'ın 2-0'dan 4-2 geri dönmesinde en büyük pay sahiplerinden biri oldu. 12 Mart 2013'te oynanan Galatasaray - Shalke 04 maçında takımına galibiyeti getiren golü attı. Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Liginde 8 maç üst üste gol atarak bu alandaki rekora ortak olmuştur.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:08
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