0553 313 94 23

Burak Yılmaz gidiyor! 3 yıl için cazip kontrat

İtalya Seri A'da mücadele edecek Lecce, Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz için için geliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 16:36
Burak Yılmaz gidiyor! 3 yıl için cazip kontrat

Bu sezon İtalya Serie A'da mücadele edecek olan Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

Lecce'nin Burak Yılmaz aşkı bitmiyor. Daha önce iki kez Beşiktaş’la masaya oturmasına rağmen siyah beyazlı kulübü bir türlü ikna edemeyen Lecce, bu sefer Burak Yılmaz’ın işini bitirmeye geliyor.

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan yıldız golcüden vazgeçmeyen İtalyanlar, Burak Yılmaz’ın peşini bırakmazken Sportif Direktör Meluso’nun Başkan Fikret Orman’a bonservis ve maaş teklifini bir kez daha ileteceği öğrenildi.

3 yıl için 2,5 milyon Euro

Akşam'ın haberine göre; 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş’a 2 milyon Euro, Burak’a ise 2,5 milyon euro’dan 3 yıllık kontrat teklif eden Lecce’nın en geç 10 gün içerisinde bu transferi bitireceği bildirilirken, Meluso’nun menajer Özkan Doğan üzerinden dün Fikret Orman’a haber gönderdiği belirtildi.

Serie A'ya sıcak bakıyor

Burak Yılmaz’ın sakatlık problemini dert etmeyen Serie A kulübü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanırken, oyuncunun da İtalya’da oynamaya son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:36
  1. İtalya Serie A
  2. Lecce
  3. Burak Yılmaz
  4. Beşiktaş
  5. Fikret Orman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelsiz Kafe, Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği’ne devredildi
    1. Engelsiz Kafe, Manavgat Ortopedik ve..
    2. Antalya'da 200 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Otomobil fiyatına kurbanlık
    4. İzmir'de terör örgütü DEAŞ..
    5. Şüpheli araçtaki kadınların üzerinden..
    6. Antalya'da orman yangını
    7. Başkan Böcek: "Yatırımlarımızı..
    8. Merkezefendi Belediyesi iki kooperatif..
    9. Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı..
    10. İstanbul Kurban bayramı namazı saat..
    11. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda
    12. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    13. Bütün güvenlik güçlerimiz bayram..
    14. Almanya'daki 175 yıllık festivale..
    15. Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer..
    16. Kapalıçarşı'da altın
    17. 'Dünya Hindistan'a müdahale etmezse..
    18. ÇiçekdağıBelediyesi, öğrenciler için..
    19. Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2..
    20. Rize’de facianın eşiğinden dönüldü
    21. Yayalara 39 bin 312 lira ceza kesildi
    22. Sadakataşı Derneği'nden önemli çağrı:..
    23. Kasaplar küçükbaşı 150, büyükbaşı da..
    24. Siirt’te elektrik akımına kapılıp ağır..
    25. Caddede yürürken üzerine demir..
    26. 'Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    27. Kurban pazarında "Falcao" 16 bin..
    28. Tunus’un eski cumhurbaşkanı Marzuki,..
    29. Döviz kurları
    30. Esnaf da bayram ikramiyelerini bekliyor
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak