0553 313 94 23

Burak Yılmaz geri döndü!

Lige kötü başlayan Beşiktaş, Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz idmanın bir bölümünde çalıştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:04
Burak Yılmaz geri döndü!

Gazişehir’e kaybeden Beşiktaş, Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz idmanın bir bölümünde, Oğuzhan Özyakup ise tamamında çalıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz’ın ısınma, 5’e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup’un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi. Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:04
  1. Gaziantep
  2. Beşiktaş
  3. Slovan Bratislava
  4. Burak Yılmaz
  5. idman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyon’da ihracatın yıldızları ödüle doyacak
    1. Afyon’da ihracatın yıldızları ödüle..
    2. Kocasını sevgilisine bıçaklattı,..
    3. THY kampanya yurtdışı 2019 THY..
    4. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor
    5. Hangi anlayışla kolay ki?
    6. Balkan Tekvando Şampiyonası
    7. Vali Çağatay’dan ‘Ahilik Haftası’..
    8. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    9. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
    10. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
    11. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
    12. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
    13. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
    14. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
    15. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
    16. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
    17. Perakende satış hacmi azaldı
    18. Bodrum'da makilik alandaki yangın
    19. Ciro endeksinde artış
    20. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!