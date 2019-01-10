"Burak Yılmaz, forvette rekabeti arttıracak"





ANTALYA (AA) - Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, takımın yeni transferi Burak Yılmaz'ın forvet hattında rekabeti arttıracağını söyledi.



Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren siyah-beyazlı ekibin forvet oyuncusu Larin, kamp yapılan otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Larin, yoğun antrenmanlar yaparak yeniden bir takım birlikteliği oluşturduklarını, bunun da pozitif bir gelişme olduğunu söyledi.

Tüm oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ifade eden Larin, "Kişisel olarak sıkı bir şekilde çalışıyorum. Ekstra antrenmanlar yapıyorum. Burada attığım goller de benim adıma pozitif bir gelişme oldu. Goller atmak ve bununla birlikte öz güvenin gelişmesi bir zaman meselesi. Şimdiye kadar her şey gayet güzel ve pozitif." diye konuştu.

Larin, deneyimli futbolcu Burak Yılmaz'ın aralarında bulunmasının güzel olduğunu belirtti.

"Burak Yılmaz, forvet hattındaki rekabeti çok yükseltecek." diyen Larin, "Vagner Love İstanbul'da kaldı. Ben de burada iyi bir şekilde çalıştığımı düşünüyorum. Goller atıyorum, takımın bir parçası olmaya çalışıyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.





- "Oynadıkça öz güveniniz artıyor"







Sezon başında goller attığını ancak daha sonra performansında düşüş yaşadığını anlatan Larin, antrenmanlarda elinden geleni yaptığını, iyi bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu öyle bir mesele ki oynadıkça öz güveniniz artıyor. Ben de bunu yakalayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Baskıyla baş edebilen bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yüksek atmosferli maçlar benim motivasyonumu da arttırıyor. Her maçta da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Üç gol attım. Tabii aldığınız dakika yükseldikçe daha yüksek bir performans ortaya koyma şansınız da yükseliyor. Bu bir zaman meselesi. Ama bu pozitif ivmenin sezonun geri kalanına da yansıyacağını düşünüyorum."





- "Günden güne daha iyiye gidiyorum"





Daha önce oynadığı MLS'de (Amerikan Birinci Futbol Ligi) de baskılı bir ortam, taraftar etkisi olduğunu ancak bunun Türkiye'deki ilgi ve ortamla kıyaslanamayacağını ifade eden siyah-beyazlı oyuncu, daha iyi performans ortaya koyabilmek için kendisini baskı altına almaya çalıştığını vurguladı.

Larin, Beşiktaş'ın oyun şeklinin kendi oyun stiline uygun olduğunu ifade ederek, "Antrenmanlarda bunu geliştirmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım bir orta yaptığı zaman benim de doğru zamanda doğru yerde olmam gerekiyor. Bazen ceza sahası içerisinde bire iki, ikiye üç kalabiliyorsunuz. O kadar kolay değil ama bu iletişim günden güne gelişiyor. Şut atma becerimle ilgili kampta ekstra çalışmalar yapıyorum. Günden güne daha iyiye gidiyorum." diye konuştu.





- "Avrupa kupalarında oynayacak bir takımın parçası olmak istedim"





Larin, sezonun ilk yarısında bazı maçlarda çok iyi bir takım birlikteliği ortaya koyduklarını, birlikte mücadele ettiklerini ancak bunu devamlı olarak yapamadıklarını belirtti.

Beşiktaş'a, mücadeleye kendini hazır hissederek geldiğini anlatan Larin şunları kaydetti:

"Yoksa ülkemde kalır, Avrupa'ya Beşiktaş'a hiç gelmezdim. Buraya gelip yüksek hedeflere oynayacak, Avrupa kupalarında oynayacak bir takımın parçası olmak istedim. Beşiktaş için önemli bir oyuncu olabilirim. Takımın önemli bir parçası olabilirim. Şampiyonluk her zaman aklımızda ve ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yeteri kadar kritere sahibiz. Devamlılığı yakalarsak ligdeki her maçı kazanabiliriz. Bu devamlılığı yakaladığımızda şampiyonluğun ciddi bir adayı haline geliriz."

