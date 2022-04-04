Burak Elmas'tan mahkeme açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ibrasızlık kararına karşılık mahkemeye başvuracağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burak Elmas "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Burak Elmas "Galatasaray'ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim." dedi

Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından, sarı-kırmızılıların mevcut başkanının seçimde aday olamayacağı, bir kez daha kesinleşmiş oldu.