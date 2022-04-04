Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi bekleniyordu! Kararını duyurdu
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi beklenen eski Dursun Özbek kararını açıkladı.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi beklenen Dursun Özbek'ten tam tersi hamle geldi.
Özbek, 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
3 yıl başkanlık yaptı
Bu görev için parmakla gösterilen isimlerden biri olan Dursun Özbek, son noktayı koymuş oldu. Özbek, 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.