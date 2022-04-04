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Spor Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi bekleniyordu! Kararını duyurdu
Spor

Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi bekleniyordu! Kararını duyurdu

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi beklenen eski Dursun Özbek kararını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:35:00 -
Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi bekleniyordu! Kararını duyurdu

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi beklenen Dursun Özbek'ten tam tersi hamle geldi.

Özbek, 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

3 yıl başkanlık yaptı

Bu görev için parmakla gösterilen isimlerden biri olan Dursun Özbek, son noktayı koymuş oldu. Özbek, 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.

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