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Gündem Burada yetişmez denildi ama o sabretti! 11 yılın sonunda ise…
Gündem

Burada yetişmez denildi ama o sabretti! 11 yılın sonunda ise…

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:45:00 -
Burada yetişmez denildi ama o sabretti! 11 yılın sonunda ise…

Sivas'ta yaşayan Eren Korkmaz, ilçede bulunan arazisine 850 adet badem fidanı dikti. 11 yıl boyunca bakımlarını yaptığı fidanları büyüten Korkmaz, ‘Sivas'ta yetişmez' denilen bademi yetiştirerek verim almaya başladı. 2023'te 5 ton verim alan Korkmaz, 2024'te 10 ton verim almayı hedefliyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan genç girişimci Eren Korkmaz, bölgede yaygın olmayan badem yetiştirmeye karar verdi. Çevresinde bulunanların ‘Sivas'ta badem yetişmez' cümlelerine kulak asmayan Korkmaz, 42 bin metrekarelik alana badem ağaçları dikti. 11 yıl önce 850 badem fidanını toprakla buluşturan Eren Korkmaz, aradan geçen 11 yılın ardından hasat etmeye başladı. Badem ağaçlarında kullanmak üzere solucan gübresi üretimi de yapan genç girişimci Korkmaz, 2023 yılında 5 ton verim alırken bu yıl yaklaşık 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

 

Suyun az olması lezzeti artırıyor

Ağaçlarının 11 yaşında girdiğini ifade eden Eren Korkmaz, “42 bin metrekarelik bir alan üzerinde yaklaşık 850 tane badem ağacımız var. Ürünü geçen sene itibariyle almaya başladık, bu senede verimde artış bekliyoruz. Etrafımızda böyle bir proje yoktu. Bizde biraz araştırma yaptık, iklimi Sivas'a uygun bir bitki. Sadece bunda doğru zamanda ilaçlamalarını yapmak gerekiyor, doğru zamanda toprak işlemelerini yapmak gerekiyor. Onun dışında pek bir zahmeti yok su istemiyor, özellikle bizim topraklarımız gibi suyun az olduğu topraklarda gayet verimli bir şekilde yetişiyor. Suyun az olmasından dolayı da lezzet bakımından da gayet güzel bir lezzeti oluyor” dedi.

 

Badem ağaçlarına 10 yıl boyunca bakım yaparak verim elde etti

Çevresinde bulunan yakınlarının kendilerine olumsuz dönüşlerde bulunduğunu söyleyen Eren Korkmaz, “Biz burada bu işletmeyi kurduğumuzda ağaçların boyu yaklaşık 30 santimetre kadardı. Herkes bize bu ağaçlar büyümez, verim alamazsınız, buralar soğuk gibi geri dönüşlerde bulundu. Etrafımızda badem ağaçları var ama doğru düzgün bakımları yapılmadığı için verim alamıyorlar. Bizde bunu deneyeceğiz dedik ve 10 yıl boyunca sadece biz bu ağaçların sadece bakımını öğrenmeye çalıştık. Her sene bir bakımını öğrene öğrene geçen sene itibariyle de verim almaya başladık, bu sene arttı verimimiz seneye de daha da artacağını düşünüyoruz.

Geçen sene 5 ton ürün almıştık ve bu sene 8 ila 10 ton arasında bir ürün bekliyoruz. Bizim aynı zamanda solucan gübresi üretme yerimiz var, kendimiz üretiyoruz. Yaklaşık 5 milyon adet solucanımız var. Bunların gübreleri ile biz ağaçlarımızın ve diğer ektiğimiz ürünleri tamamen organik yetiştirmeye çalışıyoruz.

Olmaz diye bir şey gerçekten yok uğraşınca oluyor. Bizim kullandığımız ilaçlarımız var ancak bunlar kesinlikle hormon değil. Sadece zararlı böceklerden, haşeratlardan korumak amaçlı ilaçlama yapıyoruz. Ürünlerimiz genel anlamda kuruyemiş olarak kullanılıyor, geçen sene Sivas çevresinde sattık. Antalya'dan ve diğer illerden de siparişler aldık ve onlara da yolladık” şeklinde konuştu.

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