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Ekonomi Burada yabancıya satış yasak! İstanbul'da ev ve arazi fiyatları artınca vatandaş oraya akın etti
Ekonomi

Burada yabancıya satış yasak! İstanbul'da ev ve arazi fiyatları artınca vatandaş oraya akın etti

İstanbul'da ev fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar çevre illerdeki arsa ve arazilere yönelmeye başladı. Yabancıya satışın yapılmadığı Çanakkale'de, yatırımcılar bütçesine göre ev, arsa ve arazi satın alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 13:06:00 -
Burada yabancıya satış yasak! İstanbul'da ev ve arazi fiyatları artınca vatandaş oraya akın etti

İstanbul'da ev ve arsa fiyatlarının fahiş derecede artması sonrası yerli yatırımcı, yakın kentlere yöneldi. Bunların başında ise Çanakkale geldi. Fiyat artışında etkili olan yabancı yatırımcıya satışın yapılmadığı kentte birçok tarla ve arsa satılığa çıkarıldı. Yüksek fiyat nedeniyle İstanbul'dan kaçan yerli yatırımcı şimdi Çanakkale'de bütçesine göre yer arıyor.

İstanbul'da, yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisi sonrası ev ve arsa fiyatları adeta aldı başını gitti. Kentin gelişen yerlerinde arsa fiyatları metrekare başına 4-5 liraya yükseldi. Fahiş fiyat artışı sonrası yerli yatırımcı da yönünü, İstanbul'a yakın kentlere çevirdi. Bu kentlerin başında Çanakkale gelirken yabacı yatırımcıya taşınamaz satışının yasak olması, fiyatların çok daha uygun kalmasına neden oldu.

Ev ve arsa alamayan Çanakkale'ye yöneldi

Habertürk TV'de yer alan habere göre, bölgede emlakçılık yapan Rıdvan Durmaz, çoğu arsanın satılık olduğunu söyledi. Yerel halkın da satış düşündüğünü belirten Durmaz, "Yabancıya satış olmadığı için İstanbul'daki kadar fahiş fiyat yok. Çoğu satılık durumda. Daha önce yatırımlık almış olan da satış düşünüyor." dedi.

 

İstanbul'da bütçesine göre yatırım yapamayan vatandaşın yöneldiği kentte en çok 1915 Çanakkale Köprüsü yanındaki Suluca Köyü'nde gayrimenkul keşfi yapılıyor. Köprüye komşu olan köydeki arsa fiyatları metrekare başına 1000-2000 tl'den başlıyor.

Zeytinlik ve meyve bahçelerine talep arttı

Öte yandan arsa almaya gücü yetmeyenler ise zeytinlik ve meyve bahçelerine yöneliyor. Devletin böyle alanlara bir miktar da olsa imar izni veriyor olması, karavan ve tiny house tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

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Yorumlar

remzi

Gerçekten İstanbul'daki artışın sebebi yabancıya satılan konutlar. Bizim işgüzar ev sahiplerimizin hatası zaten büyük, yerli yerine yabancıya daha pahalıya satarım düşüncesiyle bunlar başımıza geldi. Yatırım yapacak durumda değiliz, bir ev almak en büyük gereklilik, yani gidip Çanakkale'den arazi marazi alamayız. Önceden takılarla bir eve girilirdi, şimdi bunu yapmak imkansız hale geldi. Maalesef kötü yönetimin sonucu bu. Kabullenelim

Yom

Çanakkale’ye helal olsun. Hala bu yabancılara toprak satışı kanına dokunan birileri varmış demek ki.
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