  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray'da merakla beklenen tarih belli oldu
Batı ülkelerine karşı harekete geçecekler! Bomba ihbarı sonrası…
Ali Babacan'a soğuk duş! O isim istifa etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halkın iradesine saygısızlık
Gündem Burada para geçmiyor! İmamdan Cami Market Projesi
Gündem

Burada para geçmiyor! İmamdan Cami Market Projesi

Elazığ'daki Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 7 yıldır görev yapan imam Oktay Demir, çocukların camiye ilgisini artırmak için "Cami Market Projesi"ni hazırladı. Camideki semt kütüphanesinde çocukların hizmetine sunan Demir, marketin dört tarafındaki rafları hayırseverlerin desteği ile bisküvi çeşitleri, kek, meyve suyu, süt, kırtasiye malzemeleri ile doldurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 16:02:00 -
Burada para geçmiyor! İmamdan Cami Market Projesi

Elazığ'da 24 yıldır imamlık yapan Oktay Demir, camide oluşturduğu "seyyar market" ile çocukların yüzünü güldürüyor.

Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 7 yıldır görev yapan Demir, 6-10 yaş arası çocukların camiye ilgisini artırmak için "Cami Market Projesi"ni hazırladı.

Yüksekliği 2 metre, uzunluğu 1,5 metre, mini ev şeklinde tasarladığı seyyar marketi, camideki semt kütüphanesinde çocukların hizmetine sunan Demir, marketin dört tarafındaki rafları hayırseverlerin desteği ile bisküvi çeşitleri, kek, meyve suyu, süt, kırtasiye malzemeleri ile doldurdu.

"Çocukları sevindiriyoruz"

İmam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile küçük yaştaki çocuklara camiyi sevdirmeye çalıştığını söyledi. Demir, "Çocuklarımız için küçük ikramlıkların konulduğu bir market yaptık. Ev şeklindeki market ile çocukları sevindiriyoruz. Bu markette para geçmiyor. Sadece ikram ediyoruz." dedi.

"Burada yapılan bir ikram onlar için çok değerli"

Demir, ürünleri hayırseverlerin desteği ile her hafta yenilediklerini dile getirerek, "Markette çocukların sevebileceği bisküvi türleri, kek, meyve suyu, süt, kırtasiye malzemeleri mevcut. Çocuklarımızın camiyi sevip, bu ortamda bulunmaları için güzel bir ikram. Çocuklarımız belki marketlerde daha farklı türlere ulaşabilir ama burada yapılan bir ikram onlar için çok değerli." diye konuştu.

Projenin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu anlatan Demir, bunun bütün camilerde yapılması gerektiği düşüncesinde olduğunu aktardı. Demir, "Çocuklar yaşadığı anıları kolay kolay unutmuyor. Çocukların gönül dünyasına dokunmak istiyoruz. Bu projenin anlamını salgını atlatırsak yaz Kur'an kurslarında da göreceğiz. Kursa gelen çocuklarımız dersleri bittikten sonra cami marketten ücretsiz bir şekilde ikramlıklarını alıp, evlerine gidecek. Bu da onları mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

"Acıktığımızda cami marketimize geliyoruz"

Camiye gelen çocuklardan Samet Bahadırhan, camide market olmasından sevinç duyduklarını belirtti .Bahadırhan, "Susadığımızda ya da acıktığımızda hemen cami marketimize geliyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Enes Uçan da camiyi çok sevdiklerini, burada namaz kıldıklarını, ders çalıştıklarını, arkadaşları ile oyun oynadıklarını aktardı. Uçan, "Ara verince cami marketimiz geliyor. İstediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Çok güzel bir düşünce. Dışarı çıkıp, markete gitmemize gerek kalmıyor. Çünkü cami marketimiz var." şeklinde konuştu.

Veysel Güneş ise ibadet ederken ya da ders çalışırken canları bir şey yemek istediğinde camideki markete giderek, ücretsiz aldıklarını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten gündem olacak iddia!
Siyaset

Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast planlayan isim İYİ Partili vekil"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmişte kendisine suikast düzenlemeye çalışan şahsın şu an İYİ Parti'den milletvekili olduğunu i..
SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı
Gündem

SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı

SİHA destekli operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı...
Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!
Gündem

Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!

Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ile uzun yıllardır süregelen geçmişini ve gördüğü ihaneti deta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay