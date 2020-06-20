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Aktüel

Bünyan’da sel tarım arazilerinde etkili oldu

Kayseri’nin Bünyan İlçesi’nde dün sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel, ekili tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:30:15 -
Bünyan’da sel tarım arazilerinde etkili oldu

Kayseri’nin Bünyan İlçesi’nde dün sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel, ekili tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu.


İlçeye bağlı Sıvgın Köyünde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele döndü. Sel suları mahallede daha çok tarım arazilerinde etkili olurken, ekili alanlara büyük hasar verdi. Sel sularının etkili olduğu anlar çiftçiler tarafından da görüntülendi.


Yaşanan sel nedeniyle tarım arazileri büyük zarar görürken, sulama sistemlerinde de hasar meydana geldi.

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