Bünyamin Ünlü kimdir nereli ve kaç yaşında?

Bünyamin Ünlü Saadet Partisi Çanakkale Gelibolu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bünyamin Ünlü’nün kim olduğu araştırılıyor. Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olan ve aynı zamanda Çanakkale Saadet Partisi İl Gençlik Kolları başkanı olan Bünyamin Ünlü kimdir? Bünyamin Ünlü kaç yaşında? Bünyamin Ünlü hangi görevlerde bulundu? Bünyamin Ünlü nereli ve ne mezunu? İşte Bünyamin Ünlü biyografisi.

Bünyamin Ünlü kimdir?

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi. Aslen Sinop doğumlu olan Bünyamin Ünlü çocukluğumdan beri Çanakkale’de ikamet ediyor. Eğitim-öğretim hayatımı da Çanakkale’de devam ettirdi. Daha sonra Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kollarında görev yaptı. Aynı zamanda Çanakkale Saadet Partisi İl Gençlik Kolları başkanı.

Gelibolu yerel seçim sonuçları 2014

CHP % 49

MHP % 25

AK Parti % 13

SP % 0,36