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Siyaset ‘Bunun yaptığını AK Parti yapsaydı…’ Yolda kalanlardan İmamoğlu itirafı
Siyaset

‘Bunun yaptığını AK Parti yapsaydı…’ Yolda kalanlardan İmamoğlu itirafı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 12:05:00 - 2023-04-27 12:22:36

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında elektrik tellerinin kopmasından dolayı seferlerde aksaklık yaşandı. Vatandaşlar CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Zeytinburnu Seyitnizam-Akşemsettin durağında Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvay hattına enerji sağlayan elektrik telleri sabah saatlerinde koptu. Bu nedenle Seyitnizam-Akşemsettin durağında seferler aksadı.

Sabah saatlerinde işine, okuluna gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise arıza nedeniyle yolda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Ekrem İmamoğlu geldi geleli İstanbul gün yüzü görmedi. İlerde de tramvaylar duruyor, gidemiyor. Çünkü yine teknik arıza. Bu adamın yaptığını AK Partili bir belediye yapsaydı şu an sosyal medyada linç ediliyordu. Ama maalesef bizim halkımız her şeye layık" dedi.

Başka bir vatandaş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "İstanbul'da durmuyor. Bu memleketi mi yöneteceksiniz? Koyun gibi bekleyelim, kimse de ses çıkarmıyor" diye konuştu.

Durağa gelen belediye çalışanlarının elektrik tellerindeki arızayı onarması ile seferler normale döndü.

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Yorumlar

ali ali

Merhaba askeri alanlara bina dikiliyor, çekmeköy şile ormanları yağmalanıyor yabancılara toprak satılıyor ingilizlere ve yabancılara (altın) madenlerimiz peşkeş çekiliyor bu konularda niye haber yapmıyorsunuz.

düşünmek

insanlar nasıl yönetilmek isterse o şekilde yönetilirler
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